Суд в Москве запретил распространение в Арр Store сервиса, изменяющего голос

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить в Арр Store доступ к изменяющему голос сервису.

"Суд удовлетворил административный иск о запрете распространения в Арр Store и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона", - сообщили во вторник в пресс-службе суда.

Как посчитал суд, при использовании потребителем приложения, изменяющего голос абонента, возможно осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей.