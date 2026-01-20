Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции.

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ. Они предусматривают, что участники СВО, вернувшиеся на свои рабочие места, войдут в число категорий работников, за которыми закрепляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников.

"В случае если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. Это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость. Люди, которые встали на защиту страны, должны гарантированно иметь возможность и дальше реализовывать себя", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что "поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Государственной Думы". По его словам, "с 2022 года принято 154 закона, сформирована система норм, которая постоянно совершенствуется".