Поиск

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции.

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ. Они предусматривают, что участники СВО, вернувшиеся на свои рабочие места, войдут в число категорий работников, за которыми закрепляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников.

"В случае если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. Это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость. Люди, которые встали на защиту страны, должны гарантированно иметь возможность и дальше реализовывать себя", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что "поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Государственной Думы". По его словам, "с 2022 года принято 154 закона, сформирована система норм, которая постоянно совершенствуется".

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });