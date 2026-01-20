Минфин не поддержал идею обязательных Chinese Walls в инвесткомпаниях для защиты инсайда

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минфин законопроект, который по аналогии с международной практикой предлагал установить обязательные информационные барьеры (Chinese Walls/Ethical wall) между различными подразделениями профессиональных участников рынка ценных бумаг для контроля за обменом инсайдерской информацией, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения документа.

Законопроект № 1068199-8 в ноябре внес в Госдуму депутат Владислав Резник.

Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком дополнялся новой статьей 12.1 "Особенности охраны конфиденциальности инсайдерской информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, совмещающими различные виды деятельности на рынке ценных бумаг". Согласно тексту законопроекта, подразделения, которые могут получать от клиентов информацию, отнесенную к инсайдерской, должны быть независимы от подразделений, осуществляющих торговлю за счет компании, а также от аналитических подразделений. Предлагалось обеспечить их организационную, функциональную и пространственную раздельность, включая размещение "в помещениях, отделенных друг от друга", а также установить внутренние процедуры контроля и взаимодействия. Предусматривалось введение правил передачи информации между подразделениями.

Минфин в проекте заключения правительства указывает, что действующее регулирование уже содержит нормы, направленные на защиту инсайдерской информации и предотвращение конфликтов интересов. В частности, за неправомерную передачу инсайдерской информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Минфин также напоминает, что профессиональные участники рынка ценных бумаг уже обязаны разрабатывать и утверждать внутренние правила доступа к инсайдерской информации и контроля за их соблюдением.

Отдельные возражения министерство высказало к норме о лицензировании. В заключении указывается, что в законопроекте описана конструкция, при которой приостановление или отзыв лицензии у профучастника станет возможен, если он не докажет, что он принял все необходимые меры для предотвращения нарушений. Минфин отмечает, что данная конструкция является некорректной, так как на практике профучастник не сможет доказать принятие всех необходимых мер.

"На основании изложенного, а также в связи с избыточностью предлагаемого регулирования законопроект не поддерживается", - говорится в проекте заключения правительства.