Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб в результате атаки ВСУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинской атаки погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа.

"В результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

По словам главы региона, после атаки по коммерческому объекту в селе Головчино, помощник выехал на место оценить последствия и помочь жителям. В этот момент БПЛА атаковал парковку возле объекта, где он находился.