Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Восемь человек, включая ребенка, пострадали в результате пожара в Тахтамукайском районе Адыгеи, который возник после прилета БПЛА, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в среду.

"Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. (...) Госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, еще 25 повреждены.

Ранее глава республики сообщал, что в Тахтамукайском районе зафиксирован прилет БПЛА, в результате чего произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.



