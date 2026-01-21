Минпромторг сообщил о поставке в армию крупной партии БПЛА

В 2025 году в войска для нужд СВО было передано более 5 тысяч беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минпромторг сообщил, что вместе с Народным фронтом передал крупную партию беспилотников различных типов российским подразделениям, действующим в зоне спецоперации.

"Крупная партия дронов была направлена в ряд воинских подразделений, действующих на ключевых участках линии боевого соприкосновения. Поставка была реализована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в сообщении.

"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС (беспилотные авиационные системы - ИФ), разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тысяч БПЛА", - заявил начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники ведомства Алексей Сердюк.

В частности, военным были переданы БПЛА квадрокоптерного типа, беспилотные комплексы на оптоволоконной линии связи, а также БАС самолетного типа "Альбатрос М5".

"Последние, в частности, применяются для глубинной разведки, обладают возможностью наблюдения в различных спектрах и оснащены современными оптико-электронными системами", - отметили в Минпромторге.