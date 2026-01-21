Поиск

Минпромторг сообщил о поставке в армию крупной партии БПЛА

В 2025 году в войска для нужд СВО было передано более 5 тысяч беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минпромторг сообщил, что вместе с Народным фронтом передал крупную партию беспилотников различных типов российским подразделениям, действующим в зоне спецоперации.

"Крупная партия дронов была направлена в ряд воинских подразделений, действующих на ключевых участках линии боевого соприкосновения. Поставка была реализована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - сказано в сообщении.

"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС (беспилотные авиационные системы - ИФ), разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тысяч БПЛА", - заявил начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники ведомства Алексей Сердюк.

В частности, военным были переданы БПЛА квадрокоптерного типа, беспилотные комплексы на оптоволоконной линии связи, а также БАС самолетного типа "Альбатрос М5".

"Последние, в частности, применяются для глубинной разведки, обладают возможностью наблюдения в различных спектрах и оснащены современными оптико-электронными системами", - отметили в Минпромторге.

БАС Минпромторг Алексей Сердюк Альбатрос М5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Уфе

Над регионами РФ за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 11 человек

Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

 Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8209 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });