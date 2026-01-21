Пассажиров аварийно севшего в Красноярске самолета доставят во Владивосток 22 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пассажиров совершившего аварийную посадку в Красноярске самолета Uzbekistan Airways рейса Ташкент - Владивосток 22 января доставит в Приморье резервный борт, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

"Прилет резервного борта авиакомпании Uzbekistan Airways ожидается 22 января предварительно в 4:00 (00:00 по Москве). Вылет во Владивосток - в 5:00 (01:00 по Москве)", - говорится в сообщении.

Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку по техническим причинам в Красноярске 21 января днем по местному времени. Посадка прошла штатно. На борту находился 101 пассажир, а также пять членов летного экипажа и 16 бортпроводников. Сведений о пострадавших не поступало.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет временно отстранен от эксплуатации.