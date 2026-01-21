Поиск

Пассажиров аварийно севшего в Красноярске самолета доставят во Владивосток 22 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пассажиров совершившего аварийную посадку в Красноярске самолета Uzbekistan Airways рейса Ташкент - Владивосток 22 января доставит в Приморье резервный борт, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

"Прилет резервного борта авиакомпании Uzbekistan Airways ожидается 22 января предварительно в 4:00 (00:00 по Москве). Вылет во Владивосток - в 5:00 (01:00 по Москве)", - говорится в сообщении.

Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку по техническим причинам в Красноярске 21 января днем по местному времени. Посадка прошла штатно. На борту находился 101 пассажир, а также пять членов летного экипажа и 16 бортпроводников. Сведений о пострадавших не поступало.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет временно отстранен от эксплуатации.

Владивосток Красноярск Uzbekistan Airways
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

 Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Дума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов по трем десяткам экономических преступлений

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Кремль подтвердил планируемую встречу Путина и Уиткоффа

МЧС направит на Камчатку еще семь снегоуборочных машин

 МЧС направит на Камчатку еще семь снегоуборочных машин

В ДНР восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Часть административного здания обрушилась в Новосибирске

Прокуратура обжаловала частичное обращение в доход государства имущества Тимура Иванова

Путин встретится с президентом Палестины Аббасом в Москве в четверг

Напавший с ножом на сотрудников техникума в Архангельске получил 13 лет
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });