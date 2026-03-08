Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуацию в отношениях Киева и Евросоюза можно охарактеризовать как "хвост виляет собакой": несмотря на агрессивное поведение украинских властей, ЕС не останавливает в оказании им помощи.

"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Путин заявил, что поведение киевского режима опасно и носит достаточно агрессивный характер. Однако Евросоюз продолжает предоставлять Киеву бесконечную помощь как оружием, так и деньгами, отметил президент РФ.

Применительно к ситуации на энергетическом рынке Путин подчеркнул, что такие действия могут привести к дальнейшему ухудшению положения самих государств ЕС, как это было после подрыва "Северных потоков".

Однако в Евросоюзе предпочитают продолжать снабжение, фактически потакая киевскому режиму, заявил он.