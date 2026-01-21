Минсельхоз оценил самообеспеченность России молоком в 2025 году в 85,3%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3%, сообщается в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут на III Форуме лидеров молочной индустрии.

Индикатор доктрины продовольственной безопасности пока не достигнут, он составляет 90%.

В 2025 году производство молока оценено 34,3 млн тонн, к 2030 году оно должно вырасти до 38,5 млн тонн.

В 2024 году молочная отрасль страны произвела 34 млн тонн молока.

Как заявила на форуме Лут, производство растет, "но не сказать, что растет быстро".

По ее словам, за оставшееся до 2030 года время предстоит нарастить производство более чем на 4 млн тонн. Этот показатель она назвала достижимым, хотя "это непросто сделать линейно". "В этом году мы должны прийти к 35 млн тонн", - сказала она, подчеркнув, что необходимо повышать эффективность отрасли.