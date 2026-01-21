В Белгородской области при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Волоконовском районе Белгородской области боец "Орлана" был ранен при исполнении служебных задач, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В хуторе Екатериновка при отражении атаки FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра. Сослуживцы вывезли и передали его бригаде скорой помощи", - написал он.

Раненого доставят в Валуйскую ЦРБ.

Специализированное государственное унитарное предприятие "Орлан" создано при взаимодействии с Росгвардией.