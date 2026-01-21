Поиск

Кремль подтвердил планируемую встречу Путина и Уиткоффа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин планирует в четверг 22 января встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщают "Известия".

"Такие контакты есть в завтрашнем графике президента", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в этот день Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что в четверг планирует отправиться в Россию и встретиться с Путиным по запросу российской стороны.

