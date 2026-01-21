Трамп доволен работой Уиткоффа по Украине

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, положительно оценил работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа по украинскому урегулированию.

"Стив Уиткофф справляется невероятно хорошо", - сказал глава Белого дома.

Он вновь отметил, что если бы не стал президентом США, то из-за украинского кризиса могла бы случиться Третья мировая война.

"Я думаю, если бы меня не избрали, то ситуация могла бы перерасти в Третью мировую войну. Была очень, очень плохая ситуация, она по-прежнему такая, но не настолько плохая, как была", - сказал Трамп.