Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в четверг планируется его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

"Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC.

Также Уиткофф сообщил, что в поездке его будет сопровождать зять президента США Джаред Кушнер. "Я поеду в Москву с Кушнером, отправляемся в четверг", - отметил спецпосланник.

"За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал Уиткофф.