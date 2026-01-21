Патрушев поднял вопрос о нарушениях морского права некоторыми странами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел заседание президиума коллегии, на котором рассмотрели вопросы нарушения норм международного морского права отдельными странами.

"Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.

В нем также сказано, что об итогах заседания и выработанных мерах реагирования Патрушев проинформирует президента России.



