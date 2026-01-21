Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении ведомства.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в министерстве.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.