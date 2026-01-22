Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

Антон Горелкин рассказал, какой он видит конкуренцию мессенджеров в стране

Антон Горелкин Фото: Пресс-служба

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин дал оценку ближайшим перспективам регулирования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ. По его мнению, следует усилить ответственность за использование нейросетей для совершении правонарушений, в частности, на выборах, и при этом избегать излишнего регулирования этой сферы в целом. В этой же логике нужно выстраивать и другие области "цифрового" законодательства, считает депутат; так, штрафы за использование VPN не с целью совершения преступлений не планируется.

- В конце декабря в Госдуму был вынесен правительственный законопроект, содержащий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Какие новеллы в нем вы бы выделили как самые существенные?

- Пакет содержит более 20 инициатив, направленных на усиление безопасности в цифровой среде. Все они органично дополняют меры из первого пакета, принятые Госдумой в прошлом году, и продолжают курс на системную, комплексную борьбу с мошенниками и киберпреступниками. Одной из ключевых инициатив я бы назвал введение детских SIM-карт: благодаря этому родители получат полноценный инструмент контроля над цифровыми привычками своих детей. Также важной мерой считаю внесудебную блокировку фишинговых сайтов, ведь такой способ кибермошенничества продолжает оставаться самым распространенным и опасным.

- Какие ещё законодательные инициативы, по вашему мнению, требуют скорейшего принятия и реализации, почему? Входит ли в этот список вопрос регулирования технологий ИИ и на каком месте эта тема стоит в вашем списке?

- Проведенное недавно исследование доказало: 75% россиян увлекаются видеоиграми, при этом детская аудитория оценивается в 14-18 млн человек. Видеоигры – уже не какая-то экзотика для гиков, они перешли в разряд повседневных развлечений. И мы считаем, что эта сфера нуждается в законодательном регулировании. Законопроект уже внесен, он предусматривает и определенные меры защиты наших граждан от деструктивного влияния видеоигровых нарративов, и содержит механизмы поддержки российской гейм-индустрии, ведь нам важно развивать это направление и использовать российские игры и для внутреннего пользования, и для продвижения нашего культурного кода во всем мире.

Что касается регулирования ИИ, я считаю необходимым серьезно усилить наказание за использование искусственного интеллекта при совершении правонарушений. Вторая важная сфера, где требуется регламентировать применение ИИ, – это выборное законодательство. В прошлом году уже были случаи, когда незаконную агитацию пытались оправдать использованием нейросетей, и чтобы этого снова не происходило, нужен закон.

- Ранее вы заявили, что главным вызовом в наступившем 2026 году в цифровой сфере станет "атакующий ИИ". Могли бы вы более подробно раскрыть свою позицию? Насколько быстро будет нарастать эта угроза? Насколько она актуальна для РФ по сравнению с другими странами и по какой причине?

- ИИ-технологии развиваются чрезвычайно быстро. Всего за несколько лет хакеры перешли от эпизодического применения нейросетей в атаках к созданию комплексных автоматизированных систем, которые не просто берут на себя всю рутинную работу, но могут обеспечивать работу преступной схемы вообще без участия человека. Соответственно, и борьба с такими угрозами тоже немыслима без использования ИИ. Учитывая, что против России развязана гибридная война, и наша страна ежедневно подвергается самым разнообразным кибератакам, этот вызов для нас крайне актуален. Но при этом нужно чрезвычайно вдумчиво подходить к внедрению ИИ на объектах критической инфраструктуры, пусть даже это делается для её защиты.

- Не так давно компания OpenAI, разработчик ChatGPT, представила продукты для здравоохранения и индивидуальных пациентов (ChatGPT Healthcare и ChatGPT Health соответственно), которые предлагают более системный подход использования ИИ для работы и консультаций по здоровью.

Как скоро подобные функции могут появиться в отечественных ИИ-моделях? Необходимо ли для них отдельное регулирование, какое? Какие риски существуют при использовании, нужно ли о них предупреждать, как, например, на пачках сигарет?

- Учитывая, что сейчас российские языковые модели, а также базирующиеся на их основе инструменты и сервисы находятся в позиции "догоняющего", появление локальных аналогов ChatGPT Health неизбежно. По моим прогнозам, это произойдет уже в 2026 году. Уверен, что и правила их работы тоже будут формулироваться по схожим принципам: ИИ-ассистент не будет претендовать на роль врача, ставить диагноз и назначать лечение. Скорее, он возьмет на себя роль советника по здоровому образу жизни, агрегируя медицинские данные и рекомендуя диету, различные активности и распорядок дня. В данной конфигурации, на мой взгляд никакого отдельного регулирования не потребуется.

- Различные ИИ-сервисы активно используются в сфере образования, в большей степени, как кажется, учащимися, чем преподавателями. Следует ли ограничивать и контролировать использование ИИ в обучении? Нужны ли здесь законодательные инициативы и какие являются первоочередными? Можно ли здесь действовать в рамках саморегулирования или даже на уровне отдельных учебных заведений?

- На вопрос использования нейросетей в образовании неоднократно обращал внимание Владимир Путин. Я поддерживаю позицию главы государства: образовательная сфера должна базироваться на российских языковых моделях, а использовать их - как учащимся, так и преподавателям - нужно осознанно. Нужно исключать практики, когда западные нейросети применяются для того, чтобы отчитаться об усвоении материала: искусственным интеллектом нельзя заменить свой собственный, ни к чему хорошему это не приведет. Знаю, что некоторые школы уже запрещают ученикам использовать нейросети, но это другая крайность, которой, на мой взгляд, следует избегать. ИИ нужно рассматривать как помощника, использовать его возможности вдумчиво – и хорошо, что многие педагоги это понимают.

- В мире существуют различные подходы к регулированию ИИ, где-то используется более жёсткий, а где-то более либеральный подход. Чей опыт, по вашему мнению, нужно взять на вооружение в РФ. Стоит ли ориентироваться на Китай, где регулирование довольно жесткое по сравнению с другими странами и носит комплексный характер? В чем его преимущества перед другими подходами?

- Существуют и гибридные модели регулирования ИИ, сочетающие требования к обязательной маркировке синтетического контента (как в Китае) и риск-ориентированный подход (как в ЕС). С января по этому пути пошел Казахстан, и мы внимательно наблюдаем за тем, как реализация каждой модели влияет на состояние национального рынка искусственного интеллекта. Я придерживаюсь позиции, что излишнее регулирование может сильно навредить, и это грозит выходом из глобальной ИИ-гонки – ошибка, которую в свое время совершили европейцы. По совокупности факторов – уровню развития сервисов и регуляторной среды — Россия относится к числу стран с наиболее благоприятными условиями для развития этой сферы. Но точечные законодательные меры для борьбы с неправомерным использованием ИИ при этом всё равно необходимы.

- Если говорить о маркировке созданных с помощью ИИ-материалов, то здесь предлагается два подхода: помечать сгенерированный или оригинальный контент. Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что министерством готовится пилотный проект по маркировке и высказался за то, чтобы она была у оригинальных материалов. Какой подход, на ваш взгляд, является более эффективным и почему?

- Вы наверняка слышали о теории "мертвого интернета". Старая конспирологическая идея о том, что интернет-пользователей заменяют алгоритмами, на наших глазах становится реальностью. Нейросети сами генерируют контент, сами его лайкают и комментируют, живых блогеров вытесняют ИИ-аватары и т.д. Есть данные, что такого контента в интернете уже больше половины, и рост идет по экспоненте. На мой взгляд, в таких условиях разумнее будет маркировать материалы, которые созданы человеком. Или, как это недавно сделала платформа Bandcamp, переходить к политике "нулевой терпимости" и полностью запрещать сгенерированный контент в пределах отдельных экосистем. Но какой бы подход в результате не был бы выбран, нужно понимать, что преступники свои дипфейки маркировать всё равно не станут. Для борьбы с ними нужны другие меры.

- Одним из знаковых событий прошлого года стал запуск национального мессенджера Max. Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года выразил уверенность, что нацмессенджер не останется без конкурентов. Какой ресурс, по вашему мнению, будет конкурировать с Max. Какой будет судьба нынешних главных конкурентов нацмессенджера - WhatsApp и Telegram? Возможна ли блокировка WhatsApp в течение первого полугодия этого года, первого квартала?

- На мой взгляд, конкуренция должна происходить в равных условиях. Можно ли считать справедливой ситуацию, когда один мессенджер соблюдает требования российского законодательства, а другой цинично их игнорирует? Никто не мешал тому же WhatsApp в свое время "приземлиться" в России, открыть здесь свой филиал, развивать бизнес-направление. Но компания встала на путь конфронтации, фактически дала зеленый свет преступникам, которые использовали мессенджер и для мошеннических схем, и для деятельности экстремистов. Поэтому МАХ, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, становится отраслевым стандартом, показывает западным игрокам, что такое безопасный мессенджер с точки зрения государства. Так что судьба и WhatsApp, и Telegram в их собственных руках.

- В октябре прошлого года стало известно, что в РФ запущено приложение Telega. Известно ли вам об этом? Каково ваше мнение об этом продукте? Может ли Telega стать заменой оригинальной версии мессенджера Telegram? Как вы видите развитие этой ситуации? Имеет ли отношение к разработке Telega Дуров? Появились публикации, что это разработка VK. Так ли это?

- Не устанавливал себе это приложение. Альтернативных клиентов Telegram существует множество, но лично я с опаской отношусь к любым неофициальным сборкам. Да, многие из них предлагают уникальные функции, но не следует забывать и о сопутствующих рисках: утечке данных, перехвате аккаунта и т.д.

В Max в связи с недавним запуском регулярно появляются новые функции и возможности. Не так давно спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что пока в мессенджере пока нет возможности писать комментарии в каналах.

- Какие функции мессенджера, из тех, которых там пока нет, являются самыми необходимыми?

- Мне часто пишут медийщики, которые начали развивать свои каналы в национальном мессенджере и просят передать разработчикам МАХ свои пожелания. На первом месте в большинстве случаев стоит функция "отложенного постинга" - администраторы очень страдают от того, что не могут запланировать публикацию на конкретное время. Также просят добавить голосования, комментарии – в общем, дотянуть базовую функциональность мессенджера до уровня конкурентов. Все эти пожелания я передаю в МАХ, они услышаны и взяты в работу. Хотя стоит заметить, что в том же Telegram эти функции тоже появились не сразу, а в течение нескольких лет после запуска. Уверен, что многое из этого списка команде национального мессенджера удастся реализовать уже течение нескольких месяцев.

- Если мы заговорили о блокировках, то считаете ли вы возможным в перспективе введение ответственности за использование VPN пользователями для получения доступа к заблокированным в РФ ресурсам и сервисам? Как сами смотрите на эту проблему, необходимо ли вводить такой запрет?

- В России ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются.

- И в заключении о более высоких во всех смыслах технологиях - спутниковому интернету от Илона Маска. Несмотря на то, что терминалы Starlink в РФ официально не продаются, купить их в стране всё-таки возможно. Нужно ли, как считаете, ужесточить контроль за их продажей и использованием в нашей стране?

- Встроенный GPS-приемник не позволит терминалу активироваться на тех территориях, которые не входят в список разрешенных. Я думаю, что граждане, которые покупают терминалы Starlink, делают это не для собственных нужд, а чтобы помочь нашим бойцам в зоне проведения СВО. Поэтому не считаю, что запрет на их параллельный импорт – это хорошая идея.