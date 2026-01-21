Поиск

Хуснуллин заявил, что в РФ в 2025 году построили рекордные 149 млн кв. м недвижимости

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Объем введенной в эксплуатацию недвижимости в России по итогам 2025 года оценивается в рекордные 149 млн кв.м, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Текущий объем введенной недвижимости будет порядка 149 млн кв.м. Это максимальный объем за все время, пока мы вели статистику и учет", - сказал Хуснуллин на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что по итогам 2025 года объем ввода превысил показатель 2024 года на 1,7%. При этом объем ввода нежилой недвижимости превысил 40 млн кв.м, увеличившись на 6,3%.

По словам вице-премьера, ввод жилья составил около 108 млн кв.м, что чуть больше уровня 2024 года. В сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) было введено 63,5 млн кв.м, что также является рекордным показателем. В сегменте многоквартирных домов (МКД) зафиксировано снижение на 2,4%.

Также Хуснуллин подчеркнул, что с 2020 года строительная отрасль РФ выросла на 34%.

"С 2020 года в стране построено 820 млн кв.м недвижимости, из них 604 млн кв.м - жилой. Это означает, что 13,6% всей жилой недвижимости в стране обновлено. Это такой большой показатель, даже в мировом масштабе", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что к 2030 году планируется обновить не менее 20% жилого фонда, а обеспеченность жильем должна достигнуть уровня 30 кв.м на человека.

