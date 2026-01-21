Доля отечественных лекарств на рынке РФ составила 63%

РФ выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых, сообщил глава Минпромторга

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля отечественных лекарств на фармацевтическом рынке России составляет 63%, в госзаказах - более 80%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Рост мощностей обеспечил нам 63-процентную долю отечественных препаратов на открытом рынке. Если говорить про рынок госзаказов - то больше 80% мы обеспечиваем потребностей государственной системы здравоохранения", - сказал Алиханов в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований. Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций", - отметил министр.

Алиханов сообщил, что отечественные производители поставляют Минздраву более 80% онкопрепаратов, "включая самую современную, так называемую таргетную терапию - лекарственные препараты на основе моноклональных антител".

"Большая работа предстоит по лекарствам против ВИЧ, гепатита и инсулиновым препаратам, где мы покрываем около половины или чуть больше по отдельным направлениям от общего объема госзакупок", - сообщил Алиханов.