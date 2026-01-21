Поиск

Кабмин прорабатывает компенсации затрат на клинические исследования уникальных препаратов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России планируется запустить новый механизм поддержки инновационных лекарств: отечественным фармкомпаниям предлагается компенсировать затраты на клинические испытания в случае создания уникального препарата, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"У нас есть предложение о создании нового механизма поддержки инноваций. Речь идет о компенсации фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата, так называемый первый в классе, или превосходят существующие методы лечения", - сказал Алиханов в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Закончить работу планируется в первом полугодии; первый отбор может быть проведен в текущем году, чтобы в следующем году отрасль смогла претендовать на эту меру поддержки. В настоящее время инициатива прорабатывается Минпромторгом совместно с Минздравом и Минфином.

По словам министра, большое количество иностранных фармкомпаний "ушли, свернули свою деятельность значительно в части клинических именно исследований на территории нашей страны".

"Мы не хотели бы становиться заложниками "дженериковой" так называемой модели, поэтому объем исследований необходимо восстанавливать", - отметил Алиханов.

