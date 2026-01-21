Поиск

В кубанском поселке Афипский завершили разминирование после атаки БПЛА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Завершены работы по разминированию обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, жильцы вернулись в свои квартиры, сообщает оперштаб региона.

"В поселке Афипском Северского района завершены работы по разминированию, жильцы вернулись в свои квартиры. После того как на прилегающей территории обезвредили обломки беспилотников, сам многоквартирный дом обследовали на предмет повреждений", - говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Алексея Чеверева, специалисты проверили все коммуникации, теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение работают в штатном режиме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на среду сообщал, что обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с жилым домом в поселке Афипском. Жильцов эвакуировали в целях безопасности и для проведения разминирования. В спортивной школе поселка был организован пункт временного размещения.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 21 января

Запас лекарств в РФ превысил трехмесячный уровень

 Запас лекарств в РФ превысил трехмесячный уровень

Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

 Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Путин потребовал от чиновников подготовиться к морозам в конце недели

Минэнерго отметило рост энергопотребления в России в осенне-зимний период почти на 3%

Один человек погиб в результате обрушения здания в Новосибирске

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

 Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Дума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов по трем десяткам экономических преступлений

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8214 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });