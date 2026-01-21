В кубанском поселке Афипский завершили разминирование после атаки БПЛА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Завершены работы по разминированию обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, жильцы вернулись в свои квартиры, сообщает оперштаб региона.

"В поселке Афипском Северского района завершены работы по разминированию, жильцы вернулись в свои квартиры. После того как на прилегающей территории обезвредили обломки беспилотников, сам многоквартирный дом обследовали на предмет повреждений", - говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Алексея Чеверева, специалисты проверили все коммуникации, теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение работают в штатном режиме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на среду сообщал, что обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с жилым домом в поселке Афипском. Жильцов эвакуировали в целях безопасности и для проведения разминирования. В спортивной школе поселка был организован пункт временного размещения.