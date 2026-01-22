Первую партию снегоуборочной техники перебросили с Сахалина на Камчатку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первая партия снегоуборочной техники поступила с Сахалина на Камчатку для расчистки улиц Петропавловска-Камчатского от сугробов, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Бортом МЧС доставлены два мощных погрузчика с Сахалина", - написал Солодов в четверг в своем телеграм-канале.

По его словам, остальную сахалинскую технику ввиду крупных габаритов сейчас грузят на судно, которое морским путем доставит ее на Камчатку.

"Ждем график вылета борта военно-транспортной авиации, который также доставит 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов из Москвы. Подчеркну, что техника от Москвы - это безвозмездная помощь региону, она останется в крае и пополнит наш автопарк", - отметил губернатор Камчатки.

Он уточнил, что следующий рейс МЧС планируется из Владивостока, где также подготовили технику для помощи Камчатке.

Помимо этого, Солодов поблагодарил руководство страны и регионы за оказанную помощь.

Ранее Владимир Солодов обратился к правительству РФ за помощью в ликвидации последствий аномального снегопада, отметив, что в регионе не хватает специализированной техники.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощных снежных циклонов, под влиянием которых регион находился на прошлой неделе.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.