Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны выделит грузовой самолет Ан-124 "Руслан" для доставки тяжелой техники на Камчатку, где продолжают убирать снежные завалы после мощных снегопадов, сообщило полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе. Руководство Камчатки ранее просило помочь с уборкой снега.

Чтобы ускорить работу, по просьбе вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева снегоуборочную технику Камчатке выделили Приморье, Сахалин и Москва, объяснили в пресс-службе полпредства. МЧС для перевозки машин выделило Ил-76, который уже доставил первую технику на Камчатку.

Но часть тяжелой техники из-за габаритов Ил-76 вместить не может. Поэтому Трутнев попросил у Минобороны выделить Ан-124 "Руслан". "Министр обороны Андрей Белоусов заверил Юрия Трутнева, что необходимый борт будет предоставлен", - говорится в сообщении.

На Камчатке до сих пор затруднен проезд к социальным учреждениям, в том числе к 17 детсадам и 14 школам, отмечает пресс-служба.

20 января губернатор региона Владимир Солодов попросил помощи у федерального правительства, объяснив, что Камчатке не хватает специализированной техники.

15 января в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега с крыш погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.

В тот же день в Петропавловск-Камчатский самолетом МЧС из Южно-Сахалинска привезли первую партию снегоуборочной техники. Остальную сахалинскую технику ввиду крупных габаритов решили доставить морским путем. Всего Сахалин выделил для Камчатки 10 единиц спецтехники. Еще 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов военно-транспортной авиацией собираются перебросить на Камчатку из Москвы.

Снегопад на Камчатке

