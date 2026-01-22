Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации в регионе после циклона

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе после сильных снегопадов и получил его поддержку по ряду важных для региона вопросов.

"Заручился поддержкой главы государства по ряду ключевых для региона вопросов - федеральное правительство уже взяло наши предложения в проработку", - написал Солодов в четверг в своем телеграм-канале.

На совещании с членами правительства РФ губернатор Камчатки отметил, что полное движение общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском восстановили только через четверо суток после последнего из циклонов. Сохраняются проблемы с расчисткой снега во дворах, уборкой мусора и восстановлением тротуаров.

Более двадцати единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку из соседних регионов.

"Обратился с просьбой выделить Камчатке дополнительные средства на восстановление улично-дорожной сети в весенний период - необходимая поддержка будет оказана. Весной, при таянии таких колоссальных снеговых масс, прогнозируем серьезные повреждения дорожного полотна", - сообщил губернатор.

По его словам, МЧС дополнительно закупает для региона четыре вездехода для работы в труднодоступных местах.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощных снежных циклонов, под влиянием которых регион находился на прошлой неделе.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.