В Петропавловске-Камчатском второй за день человек погиб из-за падения снега с крыш

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском из-за падения снега с крыш погиб второй человек за сутки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает правительство Камчатского края.

"В частном секторе Петропавловска-Камчатского завалило мужчину снегом, упавшим с одноэтажного дома. Спасатели и медики прибыли на место вовремя и пытались провести реанимационные мероприятия - мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Ранее в центре города с крыши двухэтажного жилого дома на улице Советская большая масса снега сошла на мужчину, который откапывал из сугроба машину. Он погиб.

После второй трагедии в городе ввели режим ЧС.

"Решение о признании обстановки чрезвычайной позволит администрации городского округа привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона", - отмечается в сообщении.

Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. Предыдущий циклон портил погоду на Камчатке с понедельника. В нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском, объявлена лавинная опасность.

В Камчатском Гидрометцентре отмечают, что в краевом центре таких снегопадов, как этой зимой, не было уже лет 30.

