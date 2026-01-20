Поиск

Глава Камчатки обратился к правительству с просьбой помочь в ликвидации последствий циклона

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к правительству РФ за помощью в ликвидации последствий мощного циклона, сообщил он в телеграм-канале во вторник.

"По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов", - написал Солодов на своей странице в телеграм-канале.

В РоссииСтабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделюСтабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделюЧитать подробнее

По его словам, на дорогах региона сегодня работает большое количество техники, "люди трудятся на износ, но нужно объективно признать, что сегодня необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке нет".

Он отметил, что заручился поддержкой полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева по выделению такой техники Камчатке. В первую очередь необходимы высокопроизводительные шнекороторы, а также техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам, сообщил Солодов.

Также глава региона попросил уделить внимание ремонту дорог в весенне-летний период, "потому что, к сожалению, мы понимаем, что после экстремальной снеговой нагрузки дороги "поплывут", и нам нужно будет оперативно привести их в порядок".

Как сообщалось, в регионе продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился на прошлой неделе. Петропавловск-Камчатский завален сугробами. Его расчищают, но полноценное автобусное сообщение до сих пор не восстановлено.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.

Снегопад на Камчатке

