Командующий группировкой "Запад" заявил, что Купянск находится под контролем РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем российской армии, наступательные операции ВСУ в ноябре-декабре были безуспешными.

Белоусов в ходе совещания на пункте управления группировки войск "Запад" спросил у командующего: "В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас в режиме зачистки?"

"Районы находятся под нашим контролем. Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - доложил Кузовлев министру обороны.