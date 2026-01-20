Поиск

Российские военные заявили об отражении украинской контратаки в районе Купянска

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаку армии Украины в районе Купянска, сообщил во вторник представитель группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток отражена контратака подразделений штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Паламаревка", - сказал он.

По словам Бигмы, уничтожены до пяти украинских военнослужащих и автомобиль.

20 ноября 2025 г. российское командование заявило, что Купянск (Харьковская область) перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

