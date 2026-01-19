Поиск

Российские военные сообщили об отражении двух контратак ВСУ в районе Купянска

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки отбили две контратаки вооруженных сил Украины в районе города Купянск Харьковской области, сообщили в пресс-центре группировки в понедельник.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он сообщил, что на этом участке уничтожены до десяти украинских военных и две боевые бронированные машины.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Районы находятся под нашим контролем. Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла", - доложил Кузовлев.

20 ноября прошлого года российское командование заявило, что Купянск перешел под контроль армии РФ.

