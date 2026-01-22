В Госдуме предложили маркировать созданный человеком контент, а не продукты ИИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В современных условиях развития ИИ правильнее было бы маркировать именно материалы, которые созданы человеком, а не нейросетями, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он сказал об этом в интервью "Интерфаксу".

"Вы наверняка слышали о теории "мертвого интернета". Старая конспирологическая идея о том, что интернет-пользователей заменяют алгоритмами, на наших глазах становится реальностью. Нейросети сами генерируют контент, сами его лайкают и комментируют, живых блогеров вытесняют ИИ-аватары и т.д. Есть данные, что такого контента в интернете уже больше половины, и рост идет по экспоненте. На мой взгляд, в таких условиях разумнее будет маркировать материалы, которые созданы человеком", - сказал депутат.

По его мнению, также возможно последовать примеру платформы Bandcamp, которая недавно решила "переходить к политике "нулевой терпимости" и полностью запрещать сгенерированный контент в пределах отдельных экосистем".

"Но какой бы подход в результате не был бы выбран, нужно понимать, что преступники свои дипфейки маркировать всё равно не станут. Для борьбы с ними нужны другие меры", - отметил депутат.

В целом, говоря о регулирования ИИ, Горелкин высказался за серьезное "усиление наказания за использование искусственного интеллекта при совершении правонарушений".