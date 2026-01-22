Поиск

В Госдуме предложили маркировать созданный человеком контент, а не продукты ИИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В современных условиях развития ИИ правильнее было бы маркировать именно материалы, которые созданы человеком, а не нейросетями, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он сказал об этом в интервью "Интерфаксу".

"Вы наверняка слышали о теории "мертвого интернета". Старая конспирологическая идея о том, что интернет-пользователей заменяют алгоритмами, на наших глазах становится реальностью. Нейросети сами генерируют контент, сами его лайкают и комментируют, живых блогеров вытесняют ИИ-аватары и т.д. Есть данные, что такого контента в интернете уже больше половины, и рост идет по экспоненте. На мой взгляд, в таких условиях разумнее будет маркировать материалы, которые созданы человеком", - сказал депутат.

По его мнению, также возможно последовать примеру платформы Bandcamp, которая недавно решила "переходить к политике "нулевой терпимости" и полностью запрещать сгенерированный контент в пределах отдельных экосистем".

"Но какой бы подход в результате не был бы выбран, нужно понимать, что преступники свои дипфейки маркировать всё равно не станут. Для борьбы с ними нужны другие меры", - отметил депутат.

В целом, говоря о регулирования ИИ, Горелкин высказался за серьезное "усиление наказания за использование искусственного интеллекта при совершении правонарушений".

Антон Горелкин Госдума Bandcamp
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового комплекса

Минобрнауки заявило о соблюдении прав абитуриентов при новых правилах поступления
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 253 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8220 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });