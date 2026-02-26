Поиск

РКН заявил о рассылке поддельных писем о запрете использования VPN для работы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил, что от его имени рассылаются поддельные письма, в которых говорится о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах.

"26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг в его социальных сетях.

В РКН напомнили, что все письма от него и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг, а для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.

РКН просит граждан быть бдительными и "предупреждает СМИ и СМК о недопустимости распространения недостоверной информации".

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется, в том числе компаниями для организации защищённого удаленного доступа сотрудников.

В то же время в РФ предоставление доступа к запрещенной в РФ информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, поэтому VPN-сервисы, которые используются российскими пользователями, блокируются в РФ. Также с 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

По данным РКН, в настоящее время в РФ блокируются почти 470 VPN-сервисов.

Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

 Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

 Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг Telegram

Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

 Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });