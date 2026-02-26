РКН заявил о рассылке поддельных писем о запрете использования VPN для работы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил, что от его имени рассылаются поддельные письма, в которых говорится о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах.

"26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг в его социальных сетях.

В РКН напомнили, что все письма от него и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг, а для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.

РКН просит граждан быть бдительными и "предупреждает СМИ и СМК о недопустимости распространения недостоверной информации".

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется, в том числе компаниями для организации защищённого удаленного доступа сотрудников.

В то же время в РФ предоставление доступа к запрещенной в РФ информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, поэтому VPN-сервисы, которые используются российскими пользователями, блокируются в РФ. Также с 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

По данным РКН, в настоящее время в РФ блокируются почти 470 VPN-сервисов.