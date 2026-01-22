Поиск

Самолет с пассажирами выкатился при взлете за пределы ВПП в аэропорту Магадана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке вылета из аэропорта Магадана, пострадавших нет, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан - Москва, в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

На борту находилось 335 пассажиров.

Из-за инцидента аэропорт закрыт. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Вылет из Магадана в Москву планируется на пятницу, вылет хабаровских пассажиров в Магадан - на четверг, по мере открытия аэропорта.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету и действиям аэропортовых служб.

Также контролируется ход расследования МТУ Росавиации и результаты доследственной проверки Восточным МСУТ СК России. Надзорное ведомство даст оценку законности и обоснованности итоговых решений, принятых уполномоченными органами.

Кроме того, Магаданский и Камчатский транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им перевозчиками обязательных услуг во время ожидания.

Магадан
