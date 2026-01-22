Поиск

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Магадана, закрытый после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), возобновил работу, сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Аэропорт уже открыт", - сказал собеседник агентства.

Согласно размещенной в телеграм-канале воздушной гавани информации, "аэропорт Магадан работает в штатном режиме".

Как сообщалось, в четверг самолет, находившийся на ВПП для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан - Москва, в связи с технической неисправностью выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находилось 335 пассажиров, пострадавших нет. Из-за инцидента аэропорт был закрыт.

Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте в свою очередь сообщило, что на борту судна находилось 338 пассажиров и 15 членов экипажа.

"При попытке взлета в аэропорту Магадана возникли технические неисправности, в результате взлет был прерван", - говорится в сообщении. Самолет доставлен на стояночную площадку.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Согласно информации с сайта аэропорта, речь идет о совместном рейсе авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

В свою очередь авиакомпания "Россия" в своем комментарии опровергает информацию о выкатывании самолёта рейса FV6290 Магадан - Москва за пределы ВПП. По ее данным, на начальном этапе разбега самолёт по технической причине прекратил выполнение взлёта. В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси самолета с фонарём освещения без пересечения пределов ВПП. Самолёт был оперативно отбуксирован к зданию аэровокзала.

Рейс будет выполнен на резервном самолёте, прилёт которого ожидается из Москвы. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания, добавляет компания.

Магадан
