Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине после 19-20 часов вечера в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это точно будет после семи-восьми вечера, в Москву приедут Кушнер и Уиткофф, и состоится их встреча с Путиным. Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, по итогам переговоров Кремль организует телефонный брифинг помощника президента России Юрия Ушакова, который будет принимать участие во встрече.

