В Приморье в ДТП с туристическим автобусом погибли трое

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Приморье автобус с туристами столкнулся с большегрузом, погибли три человека, еще пятеро пострадали, сообщила прокуратура региона. По данным краевого МВД, пострадали четверо. Все погибшие находились в автобусе.

Столкновение произошло вечером 22 января на 56-м км автодороги краевого значения "Раздольное – Хасан" у поселка Барабаш. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Минздрав Приморья первоначально сообщал о двух жертвах столкновения, в том числе погибла водитель автобуса. По предварительным данным Минздрава, автобус следовал из Китая.