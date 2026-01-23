Поиск

Семьи погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье получат по 300 тыс. руб.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Приморского края окажут материальную помощь семьям погибших в дорожной аварии с участием туристического автобуса в Приморье, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина в пятницу.

"Семьям, где погибли люди, будет выделена материальная помощь по 300 тыс. рублей. Там, где идет лечение, мы держим ситуацию на контроле, смотрим, в какой помощи нуждаются люди. Вся необходимая помощь оказывается", - уточнила Щербина в своем телеграм-канале.

По ее словам, сейчас в Хасанской центральной районной больнице находятся три пострадавшие в ДТП женщины. Состояние одной из пациенток расценивается как крайне тяжелое, остальные - в тяжелом состоянии. Во Владивостокской клинической больнице №2 находится еще один пациент в тяжелом состоянии. По данным регионального Минздрава, состояние пострадавших к утру пятницы удалось стабилизировать.

Власти края заявили, что "всего потерпевших в происшествии - 17 человек".

Как сообщалось, в четверг в Хасанском районе Приморья автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР, столкнулся с прицепом грузовика, которым управлял гражданин Китая. В аварии погибли водитель и две пассажирки автобуса, все граждане РФ. Водитель большегруза задержан.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

