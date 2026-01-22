Правительство РФ выделит почти 4 млрд рублей на пенсии жителям новых регионов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит порядка 4 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям новых регионов.

"Правительство выделит почти 4 млрд рублей на пенсии гражданам, которые проживают в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, и получают поддержку по региональному законодательству. Средства пойдут на предоставление им в первом квартале текущего года таких выплат, а также, соответственно, надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что выполнение социальных обязательств - это приоритет, важно продолжать делать все необходимое, чтобы гражданам в новых регионах были доступны те же социальные гарантии, которые действуют по всей стране.