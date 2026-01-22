Поиск

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов приговорен к лишению свободы по делу о коррупции, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки и приговорил к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 12 млн рублей. Родионов также на семь лет лишен права занимать ряд должностей на госслужбе, говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства конфискованы около 10 млн рублей, эквивалентные сумме взяток, добавила пресс-служба.

Родионова, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Уточняется, что он признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

О задержании Родионова сообщалось в апреле 2024 года.

Как установлено, он, отвечая за ЖКХ и строительство в администрации Василеостровского района Петербурга, систематически получал взятки за покровительство коммерческим организациям. Так, в 2020-2023 годах экс-чиновник через посредника получил не менее 8,4 млн рублей (15% от стоимости подписываемых госконтрактов) от генерального директора компании "Менеджмент Недвижимости Групп" - "дочка" организации была подрядчиком работ по уборке внутриквартальных территорий района.

В январе 2024 года Родионов потребовал у представителя фирмы "Терра", которая управляла многоквартирными домами, взятку в 6,75 млн рублей за бездействие и покровительство. Представитель организации обратилась в правоохранительные органы. Родионова задержали в апреле того же года после получения 1,5 млн рублей, из которых 1,47 млн были муляжом.

