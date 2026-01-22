Поиск

Замглавы Ачинского совета депутатов арестован по делу о взятке в Красноярском крае

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае арестовал до 20 марта заместителя председателя Ачинского окружного Совета депутатов, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Также суд заключил под стражу на тот же срок предполагаемого взяткодателя и посредника в передаче взятки.

По версии следствия, когда фигурант был главой Большеулуйского района, он получил от индивидуального предпринимателя взятку за общее покровительство и содействие в подписании актов выполненных работ без фактической проверки, а также в заключении впоследствии иных выгодных для него муниципальных контрактов.

Эти контракты, по данным следствия, заключались в обход конкурентных процедур и оплачивались в полном объёме без реальной приёмки работ.

Подозреваемый вину не признал.

Согласно данным с официального сайта Ачинского окружного Совета депутатов, заместителем председателя Совета депутатов является Сергей Любкин.

Как сообщалось, 21 января 2025 года следственные органы задержали по делу во взяточничестве бывшего главу Большеулуйского района Красноярского края, руководителя управления капитального строительства муниципалитета и местного предпринимателя.

В зависимости от роли каждого их подозревают по п."в" ч.5 ст.290 (получение взятки), п."б" ч.4 ст.291 (дача взятки) и п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Уголовные дела возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД по региону.

Ачинск Красноярский край
