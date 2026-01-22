В РФ разрабатывают меры по извлечению РЗМ из электролома для нужд электроники

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает план мероприятий по обеспечению радиоэлектронной промышленности редкими и редкоземельными материалами (РЗМ), извлекаемыми из лома радиоэлектронной продукции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, потенциал извлечения РЗМ из электролома оценивается максимально в 1,2 тыс. тонн ежегодно. Помимо этого, в процессе утилизации электронных устройств можно получить в год до 30 тонн золота, 15 тонн платины, более 60 тонн серебра.

Ранее Минпромторг сообщил о заключении с Ассоциацией восстановления материалов электроники "Элематика" соглашения о сотрудничестве для создания в России системы переработки отслужившей электронной техники с целью обеспечения промышленности вторичными редкоземельными металлами и снижения объемов отходов.

В рамках документа стороны намерены заняться совершенствованием нормативной базы, разработкой мер господдержки, внедрением современных технологий переработки и созданием системы прослеживаемости жизненного цикла электроники. "Это будет способствовать импортозамещению в радиоэлектронной отрасли и развитию экономики замкнутого цикла", - отмечали в Минпромторге.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, ежегодно в РФ импортируется и производится около 2 млн тонн электронной продукции, выбывает из употребления с учетом растущего спроса на электронные устройства чуть меньше - около 1,6 млн тонн. Большая часть - до 70% - устройств принадлежит физлицам, остальное используется бизнесом и госпредприятиями.

В апреле прошлого года замминистра промышленности и торговли Василий Шпак оценивал стоимость потенциально извлекаемых из электролома ценных материалов в 350 млрд рублей в год.

Для стимулирования переработчиков электролома предполагается распространить на них меры поддержки, предусмотренные для отрасли РЗМ в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", запущенного в 2025 году. Меры поддержки могут носить как финансовый, так и регуляторный характер в зависимости от ситуации на рынке РЗМ в РФ, отметили в Минпромторге.