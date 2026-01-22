Поиск

В РФ разрабатывают меры по извлечению РЗМ из электролома для нужд электроники

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает план мероприятий по обеспечению радиоэлектронной промышленности редкими и редкоземельными материалами (РЗМ), извлекаемыми из лома радиоэлектронной продукции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, потенциал извлечения РЗМ из электролома оценивается максимально в 1,2 тыс. тонн ежегодно. Помимо этого, в процессе утилизации электронных устройств можно получить в год до 30 тонн золота, 15 тонн платины, более 60 тонн серебра.

Ранее Минпромторг сообщил о заключении с Ассоциацией восстановления материалов электроники "Элематика" соглашения о сотрудничестве для создания в России системы переработки отслужившей электронной техники с целью обеспечения промышленности вторичными редкоземельными металлами и снижения объемов отходов.

В рамках документа стороны намерены заняться совершенствованием нормативной базы, разработкой мер господдержки, внедрением современных технологий переработки и созданием системы прослеживаемости жизненного цикла электроники. "Это будет способствовать импортозамещению в радиоэлектронной отрасли и развитию экономики замкнутого цикла", - отмечали в Минпромторге.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, ежегодно в РФ импортируется и производится около 2 млн тонн электронной продукции, выбывает из употребления с учетом растущего спроса на электронные устройства чуть меньше - около 1,6 млн тонн. Большая часть - до 70% - устройств принадлежит физлицам, остальное используется бизнесом и госпредприятиями.

В апреле прошлого года замминистра промышленности и торговли Василий Шпак оценивал стоимость потенциально извлекаемых из электролома ценных материалов в 350 млрд рублей в год.

Для стимулирования переработчиков электролома предполагается распространить на них меры поддержки, предусмотренные для отрасли РЗМ в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", запущенного в 2025 году. Меры поддержки могут носить как финансовый, так и регуляторный характер в зависимости от ситуации на рынке РЗМ в РФ, отметили в Минпромторге.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });