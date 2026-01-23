Поиск

Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта стороны идут на уступки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина, и Россия идут на уступки ради урегулирования украинского конфликта.

"Все идут на уступки, чтобы добиться этого", - сказал он журналистам на борту самолета.

Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби, Трамп отметил, что любые переговоры - это хорошо, так как в ходе президентства его предшественника на посту президента США Джо Байдена таких встреч не было. "Мы посмотрим, что случится" на встрече, добавил Трамп.

Американский президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Дональд Трамп США Украина
