Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле, пожар на нефтебазе в Пензе, резолюция по Гренландии не прошла в Конгрессе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Кремле состоялись переговоры главы РФ Владимира Путина с делегацией представителей президента США Дональда Трампа. Встреча, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, была "содержательной, конструктивной и откровенной".

- Палата представителей США отклонила резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы. Документ не набрал большинства голосов - за и против проголосовали по 215 конгрессменов.

- Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг информацию о присоединении страны к Совету мира. По его словам, у Брюсселя есть сомнения по поводу этой инициативы, страна хочет "общего и скоординированного европейского ответа".

- Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Якутск совершил незапланированную посадку в Красноярке из-за снижения давления в салоне. Причиной могло стать намерзание льда на клапане, регулирующем давление.

- В Пензе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. По данным губернатора Олега Мельниченко, на месте работают 46 пожарных и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

- Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря.

- Шесть человек получили ранения в результате нападения во время манифестации курдов в бельгийском Антверпене. Двое из них - в тяжелом состоянии. Полиция задержала четырех подозреваемых.