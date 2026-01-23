Дмитриев охарактеризовал как важные переговоры Уиткоффа в Кремле

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Завершившиеся в Кремле переговоры между РФ и США были важными, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Важные переговоры в Кремле между США и РФ. Президент Путин принял миротворцев Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Джоша Грюнбаума. Также приняли участие в переговорах помощник президента Юрий Ушаков, а также - я", - написал он в соцсети X.