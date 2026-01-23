Поиск

Axios назвал тему территорий основной на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Территориальный вопрос будет главным пунктом повестки дня на заседании трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности, которое запланировано в пятницу в Абу-Даби, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"По словам источников, контроль над территорией на восточной Украине станет основным вопросом, обсуждаемым в Абу-Даби", - сообщает портал.

Также неназванный представитель украинских властей сказал Axios, что на переговорах будет присутствовать министр по делам вооруженных сил США Дэн Дрисколл.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США пройдет в пятницу в Абу-Даби. "Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков журналистам по итогам российско-американских переговоров в Кремле.

По его словам, наряду с этим в Абу-Даби также встретятся и руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

