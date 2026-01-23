Самолет авиакомпании "Якутия" совершил незапланированную посадку в Красноярске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Якутск, ночью в пятницу совершил незапланированную посадку в Красноярке по технической причине, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 2 часов (22:00 четверга по Москве - ИФ) ночи по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск-Якутск воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Якутия" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского", - говорится в сообщении.

Посадка осуществлена в штатном режиме. Пассажиры размещены в здании аэровокзала.