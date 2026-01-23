Намерзание льда могло стать причиной посадки в Красноярске борта авиакомпании "Якутия"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Причиной снижения давления в кабине самолета авиакомпании "Якутия", совершившего незапланированную посадку в Красноярске, предположительно, могло послужить намерзание льда на клапане, регулирующем давление, сообщает генеральный директор авиакомпании Владимир Николаев.

"По первоначальным данным, снижение давления в кабине произошло из-за намерзания льда на клапане, регулирующем давление, выявлением причины занимается специальная комиссия", - пишет Николаев в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что сотрудники авиакомпании на прямой связи с руководством аэропорта для снижения неудобств пассажиров.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", следовавший из Новосибирска в Якутск, ночью в пятницу совершил незапланированную посадку в Красноярске по технической причине.

Посадка осуществлена в штатном режиме. Пассажиры размещены в здании аэровокзала.

На борту находились 158 пассажиров, никто из них не пострадал.

Авиакомпания "Якутия" направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров.

Вылет в Якутск запланиртван на 13:40 по местному времени (09:40 по Москве).