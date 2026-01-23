Ушаков заявил о содержательности прошедших в Кремле переговоров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Состоявшиеся в Москве переговоры по украинскому урегулированию между президентом РФ Владимиром Путиным и представителями президента США Дональда Трампа были содержательными, конструктивными и откровенными, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными", - сказал Ушаков журналистам в ночь на пятницу.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ушаков также заявил, что вопросы развития отношений РФ и США обсуждались, исходя из огромного потенциала сотрудничества.

"Особо хотел бы отметить, что вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров, состоявшихся в Москве.

Он добавил: "Американские представители уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после украинского конфликта".