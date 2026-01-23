Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер (слева направо) во время встречи в Кремле Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле в ночь на 23 января прошли переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей президента США Дональда Трампа. Встреча, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, была "содержательной, конструктивной и откровенной". Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как "важные". "Интерфакс" выделяет ключевые темы.

Диалог по Украине: акцент на "формулу Анкориджа"

Центральной темой переговоров стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по "формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится.

Россия, как подчеркнул помощник президента, по-прежнему нацелена на политико-дипломатическое разрешение конфликта, но до достижения договоренностей продолжит добиваться целей СВО "на поле боя", где сохраняет стратегическую инициативу.

Трехсторонняя группа в Абу-Даби

Уже 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. По словам Ушакова, американская сторона приложила много усилий для организации заседания.

Параллельно с этим в Абу-Даби пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Совет мира и замороженные активы

Обсуждалась инициатива США о создании Совета мира. Россия выразила готовность направить в его бюджет $1 млрд из замороженных активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы "для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной". Продолжение обсуждения этой темы ожидается в рамках двусторонней экономической группы.

Американские оценки и контакты

Представители США - спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум - передали Путину информацию о последних контактах с украинской стороной. В частности, обсуждались итоги встречи президента США с Владимиром Зеленским в Давосе, а также консультации в Мар-а-Лаго и европейских столицах.

По словам Ушакова, встреча в Кремле была сфокусирована на обмене информацией и согласовании возможных дальнейших шагов.

Перспективы двусторонних отношений

Стороны договорились о поддержании плотных контактов по украинской и другим темам. Обсуждение российско-американских отношений велось в концептуальном ключе, с учетом "огромного потенциала сотрудничества". Американская сторона, по словам Ушакова, уже формирует планы на период после завершения конфликта.