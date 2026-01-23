Поиск

Водитель грузовика задержан после ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Водитель грузового автомобиля задержан после произошедшего в четверг в Приморье столкновения туристического автобуса и большегруза, в котором погибли три человека, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

"Водитель грузового автомобиля, чей стаж управления составляет шесть лет, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным УМВД РФ по региону, в четверг пассажирский автобус King Long, в салоне которого находились 19 человек, следовал из поселка Краскино в направлении поселка Раздольное. Встречно, со стороны города Уссурийска, двигался пустой автовоз марки FAW Jiefang, которым управлял 38-летний гражданин КНР.

При повороте направо водитель грузовика не справился с управлением. В результате прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. В ДТП погибли водитель и две пассажирки автобуса, все граждане РФ.

Власти Хасанского округа сообщали, что в автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР.

По факту ДТП полиция расследует уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). СУ СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Минздрав Приморского края сообщил, что в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии остаются четверо пострадавших в ДТП, однако за ночь их состояние удалось стабилизировать.

