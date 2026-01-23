В Приморье после ДТП с туристическим автобусом арестован водитель грузовика

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Приморье суд арестовал на месяц и 28 дней водителя грузовика, который днем ранее столкнулся с автобусом с туристами, сообщила прокуратура края.

22 января в Хасанском районе на трассе "Раздольное – Хасан" у поселка Барабаш автобус, в котором ехали 14 российских туристов и пять граждан КНР, столкнулся с прицепом грузовика, которым управлял гражданин Китая. Погибли водитель и две пассажирки автобуса, все граждане России. Четверо пострадавших остаются в больнице.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Власти Приморья пообещали выплатить семьям погибших по 300 тысяч рублей.