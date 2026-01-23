Поиск

В Приморье после ДТП с туристическим автобусом арестован водитель грузовика

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Приморье суд арестовал на месяц и 28 дней водителя грузовика, который днем ранее столкнулся с автобусом с туристами, сообщила прокуратура края.

22 января в Хасанском районе на трассе "Раздольное – Хасан" у поселка Барабаш автобус, в котором ехали 14 российских туристов и пять граждан КНР, столкнулся с прицепом грузовика, которым управлял гражданин Китая. Погибли водитель и две пассажирки автобуса, все граждане России. Четверо пострадавших остаются в больнице.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Власти Приморья пообещали выплатить семьям погибших по 300 тысяч рублей.

Приморье КНР Барабаш Хасанский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

 Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА

Ушаков заявил о содержательности прошедших в Кремле переговоров

Ушаков назвал встречу Путина с делегацией США полезной во всех смыслах

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

 Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

 В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, приземлился в Москве
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8224 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });