Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что возгорание на нефтебазе началось вследствие атаки БПЛА; предварительно, пострадавших нет.

"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Глава региона добавил, что на месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники.